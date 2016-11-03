Operasyon Kunduz şehir merkezinin 8 kilometre kuzeyinde bulunan Boz-e Kandahari bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda ABD Özel Kuvvetleri de Afgan güçlerine destek olurken, 2 ABD askeri hayatını kaybetti, 2 ABD askeri de yaralandı. Operasyonlarda ayrıca Afgan Özel Kuvvetlerinden 4 asker hayatını kaybederken, 2 Afgan askeri yaralandı. Vali Sözcüsü Mahmut Daniş, İHA’ya yaptığı açıklamada sivil kaybının çoğunun çocuk ve kadın olduğunu dile getirerek, "Operasyonda 2 grup komutanı olmak üzere 26 Taliban militanları öldürüldü” dedi.

Ülkede bulunan ABD Komuta Merkezi Komutanı General John W. Nicholson yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü üzücü olaya rağmen Afgan ortak kuvvetlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan yazılı açıklamada sivil kaybı kınayarak, “Ülkenin düşmanları, sivilleri savunma barınakları olarak kullandılar” denildi.