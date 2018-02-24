Afganistan’da üç bölgeye terör saldırısı

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, bir intihar bombacısının Kabil’de bulunan diplomatik bölgede saldırısında bulunduğunu onayladı. Afganistan içişleri Bakanı, Najib Danish, sabah saatlerinde bir intihar bombacısının, Kabilin diplomatik bölgelerinden Şaş Darak’ta bir terör saldırısında bulunduğunu açıkladı. Olayın saat 08.20 sularında gerçekleştiğini belirten bakan, saldırıda henüz kimlikleri tespit edilmeyen 1 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanığı Abdul Mutallıb “Olay sabah 08.00 sularında yaşandı. Patlamanın ardından her yer toz duman oldu. Gelen ambulansları ancak görebildim” şeklinde konuştu. Saldırının bir diğer tanığı ise “ Aslında bu bölgeden sinek bile izinsiz geçemiyor intihar bombacısı nasıl geçmiş aklım almıyor” dedi.

Bölgede ki en yakın hastaneye taşınan 6 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teröristin saldırıyı patlayıcı yelek ile gerçekleştirdiği belirtiliyor. Saldırının İçişleri Bakanlığının, Kabil için hazırladıkları yeni güvenlik planını yayınlamasından sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Kabil'in Şaş Darak bölgesinde yapılan bu saldırının yanı sıra ülkenin güneyindeki Helmend ilinin Nad Ali ilçesinde, Taliban’ın, patlayıcı yüklü araç ile askeri bir üssü saldırdığı öğrenildi. Helmand Vali Sözcüsü Ömer Zwak olayda 2 askerin şehit olduğunu belirtti. Taliban militanlarının şehirdeki bir diğer karakola da patlayıcı yüklü araçla saldırıldığı ifade edildi. Zwak, 1 güvenlik görevlisinin öldüğünü ve 5’i çocuk olmak üzere 8 kişinin yaralandığını açıkladı.