Afganistan’daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan’ın batısındaki Herat eyaletinin en büyük camisine düzenlenen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 66 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.
Afganistan’ın batısındaki Herat eyaletinin en büyük camisine düzenlenen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 66 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.
Afganistan’da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
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