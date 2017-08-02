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Afganistan’daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Afganistan’daki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistandaki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

02 Ağustos 2017 20:31

Afganistan’ın batısındaki Herat eyaletinin en büyük camisine düzenlenen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırıda 66 kişinin yaralandığı ve ölü sayısının 33’e yükseldiği belirtildi.  

Etiketler: afganistan, DEAŞ


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