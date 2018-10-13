Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 19'a yükseldi

Afganistan'ın Takhar kentinde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler kapsamında düzenlenen mitingde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'den 19'a yükseldiği öğrenildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Seçim öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan'da 20 Ekim'de gerçekleştirilecek milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinde güvenliği, 54 binden fazla asker sağlıyor.

Afganistan'ın doğusunda 2 Ekim'de yine bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı.Öte yandan, adayların kayıt işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve şiddet nedeniyle, 2015 yılında yapılması planlanan milletvekili ve ilçe meclisi seçimleri ertelenmişti.