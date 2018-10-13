İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 19'a yükseldi

Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 19'a yükseldi
Afganistan'daki patlamada ölü sayısı 19'a yükseldi

Afganistan’da 20 Ekim’de düzenlenecek genel seçimler öncesi yapılan seçim mitinginde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi.

Afganistan'ın Takhar kentinde 20 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler kapsamında düzenlenen mitingde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'den 19'a yükseldiği öğrenildi. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

Seçim öncesi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Afganistan'da 20 Ekim'de gerçekleştirilecek milletvekili ve ilçe meclisi seçimlerinde güvenliği, 54 binden fazla asker sağlıyor.
Afganistan'ın doğusunda 2 Ekim'de yine bir seçim mitingine düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi ise yaralanmıştı.Öte yandan, adayların kayıt işlemlerinde yaşanan sıkıntılar ve şiddet nedeniyle, 2015 yılında yapılması planlanan milletvekili ve ilçe meclisi seçimleri ertelenmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.