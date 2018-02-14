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Afganistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk ordusuna dua

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı, Afganistan’ın Şibirgan şehrinde hayırseverlerin yardımları ile Kur’an-ı Kerim Kursu, medrese ve su kuyusu açtı.

Afganistandan Cumhurbaşkanı Erdoğana ve Türk ordusuna dua

14 Şubat 2018 21:10

“Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazanan İhlas Vakfı, başta Afrika ülkeleri olmak üzere onlarca ülkeye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda iç savaş sebebi ile yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan’ın Şibirgan vilayeti Kızılayak beldesinde hayırseverlerin katkıları ile Kur’an-ı Kerim Kursu, medrese ve su kuyusu yapılan tören ve dua ile hizmete açıldı.

Masum ağızlardan Türk ordusuna dua edildi

Müderris Abdülhakim Mahdum, Kur’an-ı Kerim Kursu, medrese ve su kuyusunun açılış esnasında yaptığı “Ya Rabbi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı ol, onu her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle, onu muvaffak eyle, İslam aleminin başından eksik eyleme, Türk Ordusunu Suriye'de Afrin'de, Münbiç' te muzaffer eyle, mansur eyle, muvaffak eyle, Türk ve İslam düşmanlarını kahr-u perişan eyle” dualarına masum medrese talebeleri hep bir ağızda “amin” dediler.

Ahmet Mücahid Ören ve hayırseverler duadan eksik edilmedi

Abdülhakim Mahdum duanın devamında, Afganistan'da onlarca yurt, su kuyusu, medrese ve Kur'an kursunun açılmasına destek veren İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören ile açılışı yapılan Kur'an kursu ve su kuyusuna sponsor olan hayırsevere teşekkür ve dua edildi. 

Etiketler: afganistan, dua

 

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