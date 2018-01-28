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Afganistan’dan Pakistan’a suçlama

Afganistan’da dün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 103’e yükselirken, Afganistan saldırının Pakistan’ın desteği ile gerçekleştiğini iddia etti.

Afganistandan Pakistana suçlama

28 Ocak 2018 13:29

Afganistan’ın başkenti Kabil’de eski İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında dün yaşanan saldırıda bilanço artıyor. Saldırganın bomba yüklü aracı İçişleri Binası yakınlarında patlattığı saldırıda ölü sayısı 103’e yükseldi. Ölü sayısının artabileceği ifade edilirken yaralı sayısının ise 235 olduğu açıklandı. Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi.

Afganistan’dan Pakistan’a suçlama

Afganistan tarafından yapılan açıklamada, Taliban’a bağlı Hakkani örgütünün Pakistan desteği ile saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Pakistan ise Taliban’ı desteklediklerine ilişkin iddiaları reddetti.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı kınayarak Afganistan’a olan desteğini yineledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, “Sivillere yönelik saldırılar, insan hakları ve insani hukukun ihlalidir ve meşru görülemez” ifadelerini kullandı. 

 

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