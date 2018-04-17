Afganistanlı 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye'yi umut olarak görerek İran üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin başta Erzurum ve Ağrı olmak üzere bölge illerinde kolluk birimlerince yakalandığı belirtildi.

Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla gerekli idari kararlar ve parmak izi kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan ve seyahat belgeleri temin edilen Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine dönüşlerinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde planlanan 4 charter seferiyle Afgan göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sürdürüleceği de kaydedildi.

Ahmet Akbuğa - Abdullah Söylemez

