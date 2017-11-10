Afganistanlı uyuşturucu tacirine operasyon

Operasyon, Pamucak Mahallesi’nde bir eve gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu Abdulgahar Ahmadı'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir hafta süren teknik ve fiziki takibinin ardından Afganistan uyruklu uyuşturucu taciri, polisin Pamucak Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 adet fişeklenmiş ve kalan kısmı şeffaf poşet içerisinde 25 gram eroin, 10 gram metamfetamin, bir adet dijital hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can

