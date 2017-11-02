Afganlı mültecilere 2 tır dolusu yardım

Zonguldak’ta yaklaşık 2 ay önce göç müdürlüğüne gelemeye başlayan yaklaşık bin 800 mülteci 320 ev ve okullara yerleştirilerek barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Ev ve okullarda kalan mültecileri için Ensar Grubu ve Türk Kızılay’ı tarafından ailelere yardım yapılmak üzere 2 tır yatak, battaniye, nevresim malzemesi geldi.

Sabah saatlerinde gelen malzeme yüklü tırlar okullara boşaltılarak mülteci ailelere yardım yapılmak üzere dağıtılacak. Zonguldak’ta bin 800'e yakın mülteci aile olduğunu ve tüm mültecilerin okul ve evlere yerleştirildiğini ifade eden Kızılay Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün, yardım çalışmalarının 54 gündür devam ettiğini söyledi. Eksiklerin yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade eden Aygün, “Bildiğiniz gibi Afganlı ve Uygur Türklü kardeşlerimiz 54 gün önce Zonguldak’ta bulunan göç müdürlüğümüzün önüne her gece otobüslerle gelmeye başladılar. İlk zamanlar göçmen kardeşlerimiz göç müdürlüğü önünde kartonların üstünde yatıyorlardı. Kızılay olarak İlk iki gün müdahale ettik ve ilk etapta sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini battaniye ve yastık gibi ihtiyaçlarını karşıladık. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın talimatlarıyla yaklaşık 54 gündür bu insanlarımızı sokakta yatırmamak üzere ilk etapta 2 okula yerleştirdik. Okullardaki sınıfları oda haline getirdik. Daha sonra gelen aileleri evler tutarak evlere yerleştirdik. Şuanda okullarımızda 20 aile var onları bir eve yerleştireceğiz. Bu 320 evin eksikleri var. Bu eksiklerin şuanda yüzde 80’ni tamamlamış durumdayız. Bu işler devam ederken Zonguldak’ta Basın İlan Müdürü Ali Nuhoğlu başkanlığında bir Ensarlar gurubu kuruldu. Ben bu gruba teşekkür ediyorum. Bu kuruluşun içinde birçok kuruluş var. Bu kuruluşla beraber bütün eksikleri tamamladık. Burada bize valimizin verdiği destek çok önemli teşekkür ediyoruz. Sokakta şuan hiçbir insanımız yok. Kızılay genel başkanımız eksik olan 500 battaniye, 500 yastık, 500 takım hijyenik koli 500 takım nevresim, 500 yatak gibi malzemeler bu tırlarla geldi. Gelen malzemelerle eksiklerimizi tamamlayacağız. Buradan bütün Zonguldaklı hayırseverlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Barış Doğan