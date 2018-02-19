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Afişi gören kahvehaneye akın etti

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki işletmecisinin bir günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na bağışlayacağını duyurması üzerine, çok sayıda vatandaş kahvehanesine akın etti.

Afişi gören kahvehaneye akın etti

19 Şubat 2018 12:04

25 yıldan beri ilçede kahvehane işleten ve "Gaveci Ali" olarak tanınan Ali Şahin, kahvehanesinde "Kalbimiz ve duamızla Mehmetçiğin yanındayız" ,"Bugünkü gelirimizi Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz" afişleri astı. Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, harekat için sadece duanın yeterli olmadığını söyledi. Ülkenin bölünmez bütünlüğü için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Şahin, “Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için böyle bir kampanya düzenledik. Elimizden, duadan başka bir şey gelmiyor. Sahaya çıkıp mücadele edecek bir durumda değiliz. Ancak, duayla yetinmek istemedik, kahvehanemdeki bir günlük kazancımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak amacıyla böyle bir hayır günü düzenledik. Sadece kahvehane gelen erkek müşterilerimiz değil, gelemeyen kadınlarımızda destek vermek istediler. Biz de seyyar bir yardım kutusuyla kadınlarımızın da desteklerini aldık. Yaklaşık bin 600 liralık çay satışı yapıldı. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şahin, ülkenin Mehmetçik’e, Mehmetçik’inde vatandaşlarına emanet olduğunu sözlerine ekledi.
Vatandaşların dışında, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve daire amirleri de destek vermek için geldi.
İlçe Müftüsü Kemal Akpınar, TSK'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua etti. 

Tamer Yiğit
 

Etiketler: afiş, kahvehane

 

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