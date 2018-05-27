Afjet Afyonspor final yolunda

Spor Toto 1. Lig'e çıkacak son ekibin belli olacağı final maçı, bugün saat 21.30'da Mersin Tevfik Gür Stadında oynanacak. Hafta boyunca çalışmalarını sürdüren Afyon temsilcisi, gözünü final maçına çevirdi. Play-Off yolunda rakiplerini tek tek eleyerek finale adını yükselten Afjet Afyonspor, mücadeleyi kayıpsız geçerek adını bir üst lige yazdırmak istiyor. Takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar da, sabahın erken saatlerinde otobüslerle Mersin'e hareket etti. Yaklaşık 10 saat sürecek yolun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stadyumda olacak. Maç için ilçelerden de otobüsler kaldırılırken yaklaşık 5 bin taraftar Afjet Afyonspor’a destek verecek.

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ali Bayar

