Büyükşehir, meteorolojinin uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve don olaylarına karşı İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, İSU ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir ekip kurdu. Ekip vatandaşlara alması gereken tedbirleri belirterek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 28 Kasım Pazartesi ve 29 Kasım Salı günleri kuvvetli yağışın etkisiyle su baskınlarına karşı ve don olaylarına karşı bir ekip kurdu. Olası sel baskınlarına karşı tüm tedbirlerini alan İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, İSU ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, olumsuz vakaların önüne geçmek için hazır kıta bekletiliyor.

AFKOM ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ekipler, hava sıcaklığının 8- 15 derece arasında soğumasının beklendiği ve bu nedenle olası buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özellikle hususi araçların trafiğe gerekmedikçe çıkmaması ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerektiği bildirildi.

Zorunlu olarak trafiğe çıkacak araçların kışlık kar lastiği takmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları istendi. Trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği önemle bildirildi.