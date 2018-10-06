Afrika dopingi

İhracatta rekorlar kıran ve dünya genelinde birçok sektörde yaptığı yatırımlarla adını duyuran Türkiye, yeni pazarlarda daha güçlü olmak için atılımlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye-Afrika İş Konseyinin ev sahipliğinde, II. Ekonomi ve İş Forumu düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği'nin de desteklediği etkinlik, 10-11 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek. DEİK Başkanı Nail Olpak, iş forumu öncesi düzenlenen basın toplantısında, “49 Afrika ülkesinden 30'u aşkın bakan ve bine yakın iş insanını ağırlayacağız. İki bine yakın Türk iş insanı, iki gün boyunca burada olacak. Toplamda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapılacak görüşmelerle bu dev buluşmanın yeni iş birliklerine sahne olacağını düşünüyoruz. Afrika ile ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20,6 milyar dolara ulaştı. Bunu yeterli görmüyoruz. Afrika, potansiyeli çok yüksek bir pazar. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak organizasyonda, yeni anlaşmaların imzalanmasını ve ticaret hacmini daha da artırmayı hedefliyoruz. Bir rakam hedefi koymuyoruz, mümkün olan en iyi hacimlere ulaşmaya çalışacağız. Bizim için önemli olan, ilişkilerin sürdürülebilir olması” diye konuştu.

İş forumuna bilgi teknolojileri, danışmanlık ve eğitim, medya, dayanıklı tüketim, mobilya ve orman ürünleri, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, hizmet, inşaat, yapı malzemeleri, lojistik, makine, metal ve maden, otomotiv ve yan sanayi, sağlık, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları katılacak.

HANGİ ÜLKELER KATILIYOR?

İş Forumu'na katılacak ülkeler şöyle: Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Fas, Burundi, Cezayir, Cibuti, Çad, Ekvator Ginesi, Eritre, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambia, Gana, Gine Bissau, Gine, Güney Afrika, Güney Sudan, Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mauritius, Mısır, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Yeşil Burun, Zambiya ve Zimbabve...

Türkiye Gazetesi