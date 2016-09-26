Rapor, son 10 yılda kıtadaki fil sayısının 111 bin azaldığına işaret ediyor. Düzenli sayım yapılmayan arazilerde ise 117 ile 135 bin arasında ek fil nüfusunun yaşıyor olabileceği de belirtiliyor. Fil nüfusunun azalmasındaki en önemli etken ise fildişi için yapılan kaçak avcılık. Fillerin yaşam alanlarının yok olması ise bir diğer tehdit.

Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretiyle İlgili Sözleşme’nin (CITES) 17. Taraflar Toplantısı’nda açıklanan rapor, Afrika fil nüfusunun son 25 yılda gördüğü en büyük düşüşe işaret ediyor. Fil dışkılarından havadan yapılan gözlemlere kadar çeşitli yöntemlerle Sahra altı Afrika’da yapılan sayım, kalan fillerin yüzde 70’ine yakının Afrika’nın güneyinde yaşadığına işaret ediyor. Fil kıyımının en çok görüldüğü Doğu Afrika ise 86 bin file ev sahipliği yapıyor. Bu bölgedeki fil nüfusunun hızla azalmasında Tanzanya’daki kaçak avcılık faaliyetleri çok önemli bir rol oynuyor. Rakamlar, ülkedeki fillerin yüzde 60’ının son 10 yılda yok olduğunu gösteriyor.

WWF Afrika Fili Programı Lideri Lamine Sebogo, fil kıyımını sona erdirmek için başta Orta Afrika ülkeleri olmak üzere yetkilileri, kaçak avcıları, avcılığı yöneten baronları ve yaban hayatı ticaretine karışmış yolsuzluğu durdurmaya çağırdı. WWF’in CITES toplantısındaki delegasyonu başkanlık eden Ginette Hemley ise yaptığı açıklamada, Afrika filinin durumunun daha da kötüye gittiğini, sorumlunun da uluslararası fildişi avcılığı ve fildişi talebi olduğunu söyledi.