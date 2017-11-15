Afrika Hapkido Birliği kuruldu

World All Hapkido Association'ın (WAHA) dönem başkanı olan Şükrü Kınataş ve WAHA Başkan Yardımcısı Muhammed El Hibari'nin girişimleriyle kurulan WAHU (Waha Africa Hapkido Union) Afrika Hapkido Birliği'nin ilk genel kuruluna Angola, Demokratik Kongo, Cezayir, Kamerun, Libya, Mali, Moritanya, Tunus, Senegal, Fas ve Türkiye katıldı.

Fas Judo Federasyonu ve Dünya Hapkido Federasyonu'nun organizasyonu ile Fas'ın Marakeş'te yapılan genel kurulda Fas'tan Muhammed el Hibari, birliğinin başkanlığına getirildi. Türkiye'den Şükrü Kınataş ise Onursal Başkanlığa seçildi.

Açılış konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Başkan Şükrü Kınataş, divan kurulu masasına Türk bayrağı koydurdu ve masadan ismini kaldırdı.