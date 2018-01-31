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'Afrika Okulu' uzman yetiştirecek

Afrika ülkeleriyle ilgili uzmanların yetiştirileceği 'Afrika Okulu' projesi hakkında bilgi veren Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, "Sekiz hafta sürecek kurs bitiminde Afrika üzerine uzmanlık düzeyinde çalışacak öğrenciler yetişmiş olacak" dedi.

Afrika Okulu uzman yetiştirecek

31 Ocak 2018 15:12

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ile Afrika Araştırmacıları Derneği tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi desteğiyle organize edilen 'Afrika Okulu' 3 Şubat Cumartesi günü başlayacak.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, projeyle ulaşmak istedikleri amacın Afrika uzmanı yetiştirmek ve Afrika'yı kötü gösteren propagandaları kırmak olduğunu söyledi.
Kara, "Afrika denildiğinde kötü bir imaj akla geliyor. Bunun nedeni emperyalist devletlerin Afrika'nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini daha kolay sömürebilmek için oluşturdukları kötü algılardır. Bu sayede emperyalist güçler, yüzölçümü bakımından dünyanın ikinci büyük kıtası olan Afrika'da işgalci pozisyonlarını uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemektedirler. Emperyalist güçlerin Afrika'yı kötüleyen, yanlış gösteren propagandalarına karşı Afrika'nın gerçeklerinin, güzelliklerinin öğrenilmesi ve anlaşılmasını sağlamak üzere Afrika Okulu projesini başlatıyoruz. Sekiz hafta sürecek kurs bitiminde Afrika üzerine uzmanlık düzeyinde çalışacak öğrenciler yetişmiş olacak" diye konuştu.

"Türkiye'de 800 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor"

Türkiye'deki yabancı öğrenci istatistiklerine değinen Kara, "Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 800 bin civarındadır. Bunun 232 bin 714'ü MEB'e bağlı eğitim kurumlarında, 103 bin 727'si üniversitelerde ve 459 bin 521'i geçici eğitim merkezlerindedir" dedi.

Başvuranlar arasından 100 kişi seçildi

Yapılan bilgilendirmede, ön kayıtları tamamlananlar arasından seçilen 100 kişi programa katılmak hakkı kazanırken, eğitimler 3 Şubat-24 Mart arasında Cumartesi günleri Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yapılacak. Program bitiminde sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek. Projenin koordinatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kavas üstelenecek.

Ayrıca, kayıt yapmak isteyenler, Afrika Okulunu resmi internet adresinden ön kayıt başvurunda bulunabilirler.
 

 

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