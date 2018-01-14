Afrika’da kentin içinde vahşi yaşam

Nairobi kentinde yaklaşık 117 kilometrelik bir alan üzerinde yer alan Kenya’nın en eski ulusal parkı Nairobi National Park, şehir merkezine yalnızca 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aslan, zebra, bufalo, gergedan, timsah, Masai zürafası, antilop ve geyik gibi hayvanların yer aldığı parkta ayrıca, 500’den fazla kuş türü de bulunuyor. Vahşi hayatın merkezindeki National Park’ta bufalolar, zebralar ve geyikler, yırtıcı hayvanlar tarafından gelebilecek olası tehlikelere korunmak amacıyla sürü halinde hareket ediyor. Bazı bölgelerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğramış hayvanların iskeletlerini de görmek mümkün.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor

Şehir merkezine yakın bir konumda 117 kilometrelik bir alanda yer alan park, her yıl binlerce ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Vahşi yaşamı yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, National Park içerisinde kiralanan üstü açık arabalarla veya şahsi araçlarıyla safari turuna çıkıyor.

Araçlardan inmenin cezası bin dolar

Haftanın her günü 06.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen parkta araçlar ile belirlenen güzergahlara gidilmesi gerekiyor. Görevlilerin çeşitli noktalarda ziyaretçileri takip ettiği görülürken, araçlardan inilmesi ve bunun tespit edilmesi halinde ise bin dolar para cezası kesildiği öğrenildi. Parka giriş ücreti ise kişi başı 50 dolar.

Mesut Alan