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Afrika’da kentin içinde vahşi yaşam

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan National Park, vahşi yaşam meraklılarının uğrak merkezi konumunda yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayan parkta, vahşi yaşamı yakından tanımak isteyenler, birçok hayvanı doğal yaşam ortamlarında görme fırsatı elde ediyor.

Afrikada kentin içinde vahşi yaşam
Afrika’da kentin içinde vahşi yaşam - Foto Galeri

14 Ocak 2018 10:57

Nairobi kentinde yaklaşık 117 kilometrelik bir alan üzerinde yer alan Kenya’nın en eski ulusal parkı Nairobi National Park, şehir merkezine yalnızca 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aslan, zebra, bufalo, gergedan, timsah, Masai zürafası, antilop ve geyik gibi hayvanların yer aldığı parkta ayrıca, 500’den fazla kuş türü de bulunuyor. Vahşi hayatın merkezindeki National Park’ta bufalolar, zebralar ve geyikler, yırtıcı hayvanlar tarafından gelebilecek olası tehlikelere korunmak amacıyla sürü halinde hareket ediyor. Bazı bölgelerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğramış hayvanların iskeletlerini de görmek mümkün.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor

Şehir merkezine yakın bir konumda 117 kilometrelik bir alanda yer alan park, her yıl binlerce ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Vahşi yaşamı yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, National Park içerisinde kiralanan üstü açık arabalarla veya şahsi araçlarıyla safari turuna çıkıyor.

Araçlardan inmenin cezası bin dolar

Haftanın her günü 06.00 ila 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen parkta araçlar ile belirlenen güzergahlara gidilmesi gerekiyor. Görevlilerin çeşitli noktalarda ziyaretçileri takip ettiği görülürken, araçlardan inilmesi ve bunun tespit edilmesi halinde ise bin dolar para cezası kesildiği öğrenildi. Parka giriş ücreti ise kişi başı 50 dolar.

Mesut Alan

 

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