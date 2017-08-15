Afrika'dan yüzlerce işadamı Antalya'ya çıkarma yapacak

4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek CM Expo İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Başta Anfaş Fuar Merkezi olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası , Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Kemer, Akdeniz ve Yeşil Antalya Sanayi Siteleri fuar ziyaretçi çalışmalarında etkin rol oynarken, Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 200 firmanın katılımıyla düzenlenecek fuarın en temel farkının, yerli ve milli temalı olması olduğu kaydedildi.

Konyalı'nın vinçini Kenya'ya, Ankaralı'nın makinasını Ugandalı'ya pazarlayacağız

Katılımcılar hedeflerini; yerli iş ve inşaat makinasının Türkiye içinde kullanımını artırma, yıllık 5 milyar dolara yakın ithalatı azaltma, 1,4 milyar dolar seviyesindeki 120 ülkeye yapılan ihracatı arttırıp geliştirme olarak belirledi.

400 kişilik alım heyeti

Vinçder, Platformder, Agrega Üreticileri Birliği, Ostim Kauçuk Kümelenmesi, Orsiad gibi sektör dernekleri tarafından da desteklenen fuara 22 Afrika Ülkesi'nin başını çektiği; (Sierra Leone, Togo, Burkina Faso, Nijer, Cibuti, Uganda, Kenya, Senegal, Ruanda, Brundi vs) tamamı Sahraaltı ülkelerden inşaat makinaları satışı yapan ithalatçı firmalar ve büyük inşaat firmalarından oluşan 400 kişilik alım heyeti Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle fuarda katılımcılarla ikili iş görüşmelerinde bulunmak üzere fuara gelecek. Ayrıca; Suudi Arabistan, Kazakistan, İran, Irak, Afganistan, Umman ve Gürcistan'dan yüzlerce ziyaretçi fuara gelmek için şimdiden kayıt yaptırmış durumda.