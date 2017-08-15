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Afrikalı iş adamlarının Antalya çıkarması

İş ve İnşaat Makinaları Sektörünün dev buluşmasına Afrikalı alıcılar damgasını vuracak.

Afrikalı iş adamlarının Antalya çıkarması

15 Ağustos 2017 16:34

Türkiye'nin ilk ve tek "Yerli ve Milli" Temalı İş ve İnşaat Makinaları Fuarı CM EXPO , 4-7 Ekim tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde iyaretçilerine kapılarını açıyor. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek fuarda 200'e yakın iş, inşaat makinaları ve ekipmanları üreticisi yeni ürünleri ve teknolojileriyle görücüye çıkıyor.

Yerli ve Milli üretimin yurt içinde kullanımının arttırılmasına dikkat çekmeyi amaçlayan fuarın organizatörü Bosphorus Expo Yön. Kur. Bşk. Utku Bengisu, bir diğer amaçlarının da ihracatı desteklemek olduğuna değindi.
Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile 22 Afrika ülkesinden 400 kişilik iş ve inşaat makinası alım heyetini fuara getireceklerini anlatan Bengisu, Anadolu üreticisinin yurt dışı pazarlara açılması için gelecek heyetin çok etkili olacağını söyledi.

CM EXPO Antalya İş, İnşaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı'nı 42.000m² lik alanda gerçekleştireceklerini anlatan Bengisu, fuara 20.000 ziyaretçi beklediklerini ekledi.
 


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