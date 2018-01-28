Afrikalı öğrencilerden Mehmetçiğe dua

15 Temmuz Şehitler Kampüsü'nde bu yıl eğitime başlayan Uluslararası Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinde 26 farklı ülkeden 46 öğrenci eğitim görüyor. Ülkelerinden uzakta eğitim gören ve zamanlarının çoğunu okulda geçiren öğrenciler, TSK tarafından Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması için her gün dua ediyor. Mehmetçiğe dua eden öğrenciler, harekatın başarılı olması için Fetih Suresi okuyor.

Okul Müdür Yardımcısı Bekir Karadaş, "Burada 26 farklı ülkeden 46 öğrenciye eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz şu anda Afrin'de ne yaptığımızın farkındalar. Bilerek ve isteyerek bizim askerlerimize dua ediyorlar. Askerlerimiz için Fetih Suresi okudular. Öğrencilerimizin duaları askerlerimizle birlikte" dedi.

"İslam'ın temsilcisi Türk ordusu için dua ettik"

Gine Bissau'dan eğitim için Sivas'a gelen Mohammed Samba, "Türkiye'ye eğitim görmek için geldik. Şimdi iyi bir eğitim görüyoruz. Bize bu eğitimi verdikleri için teşekkür ediyoruz. İslam'ın temsilcisi Türk ordusu için Fetih Suresi okuduk ve dualar ettik. Çünkü onlar sadece bizden dua istediler. Biz de her zaman ve her namaz vaktinde Fetih Suresi okuyor ve dua ediyoruz. Onlara dualarla yardım ediyoruz" diye konuştu.

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ