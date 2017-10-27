Diğer
Kategoriler

Afrikalı öğretmenlere “Eğitimde Oyunlaştırma” dersi

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Güney Afrika Free State Eyaleti ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Okul Öncesi Öğretmenler için Eğitsel Matematik Oyunları Atölyesi" 24 Ekim'de Güney Afrika'nın Free State Eyaleti'nin Parys şehrinde gerçekleşti.

Afrikalı öğretmenlere “Eğitimde Oyunlaştırma” dersi

27 Ekim 2017 10:45

4 gün süren etkinliğin ev sahipliğini ve eğitmenliğini, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur üstlendi. “Eğitsel Oyun Tasarımı ve Eğitimde Oyunlaştırma” konularında çalışmalar yapan Yavuz Samur, Güney Afrika Free State Eyaleti’nin farklı bölgelerinde görev yapan çok sayıda okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yavuz Samur, dört gün boyunca süren workshoplarla oyun temelli öğretim yöntemlerini anlatarak, eğitimler verdi. 50'den fazla sayıda sınıf içinde oynanabilecek matematik oyunu tasarlayan Yavuz Samur, daha fazla öğretmene ulaşmak amacıyla çıkığı yolda, projenin son aşamasında, Afrikalı öğretmenler arasından seçilecek dört öğretmeni Bahçeşehir Üniversitesi'nde ağırlayarak devam edecek. Gelecek olan Afrikalı öğretmenlere, burada Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin uyguladığı “Eğitmen Eğitimi” programı verilecek.

Projenin devamı için çalışmalarının sürdüren Yavuz Samur, matematikten farklı alanlarda da benzer çalışmalar yapılmasını planlıyor.

Etiketler: afrika, Bahçeşehir Üniversitesi, eğitim bilimleri, öğretmen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç