Afrikalı öğretmenlere “Eğitimde Oyunlaştırma” dersi

4 gün süren etkinliğin ev sahipliğini ve eğitmenliğini, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur üstlendi. “Eğitsel Oyun Tasarımı ve Eğitimde Oyunlaştırma” konularında çalışmalar yapan Yavuz Samur, Güney Afrika Free State Eyaleti’nin farklı bölgelerinde görev yapan çok sayıda okul öncesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Yavuz Samur, dört gün boyunca süren workshoplarla oyun temelli öğretim yöntemlerini anlatarak, eğitimler verdi. 50'den fazla sayıda sınıf içinde oynanabilecek matematik oyunu tasarlayan Yavuz Samur, daha fazla öğretmene ulaşmak amacıyla çıkığı yolda, projenin son aşamasında, Afrikalı öğretmenler arasından seçilecek dört öğretmeni Bahçeşehir Üniversitesi'nde ağırlayarak devam edecek. Gelecek olan Afrikalı öğretmenlere, burada Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin uyguladığı “Eğitmen Eğitimi” programı verilecek.

Projenin devamı için çalışmalarının sürdüren Yavuz Samur, matematikten farklı alanlarda da benzer çalışmalar yapılmasını planlıyor.