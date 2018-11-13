Afrika'nın kilidi, Malta

DEİK Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Halis Ali Çakmak, “Malta, Türk yatırımcılar ve girişimciler tarafından her zaman izlenmeli. Türkiye'nin iddialı olduğu pek çok sektör için fırsatları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, gümrük duvarlarının indirilmesi ve Türk firmalarının Kuzey Afrika'ya açılabilmeleri için Malta'nın tam zamanı” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde 2007 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Türkiye-Malta İş Konseyi, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çalışmalarına hız verdi. Ticaret ve sanayi iş birliğini ve ortak yatırım fırsatlarını artırmak amacıyla çalışmalar yapan konsey, bir önceki yıla göre 2017 yılında yüzde 127 oranında artan ikili ticaret hacmini daha da yukarıya taşımak istiyor. “Her iki ülke iş insanlarının birbirleriyle iş birliği ve ticaret yaptıkları sürece, bağlarımız daha da güçleniyor” diyen Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Halis Ali Çakmak, Malta'nın turizm, bankacılık, liman yönetimi, start-up, inşaat, sağlık ve eğitim sektörleri başta olmak üzere büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Halis Ali Çakmak, tarih boyunca deniz korsanlarının dinlenmek için uğradığı Malta'nın bugün, stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Günümüzde, Türk ve Malta iş insanlarının birbirlerini daha iyi tanımaları gerektiği ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için en doğru zamana geldiklerini ifade eden Halis Ali Çakmak şöyle devam etti:

“Yeni ortaklıklar kurmak için ilk adımı atma şansına sahibiz şu anda. Ekonomilerimiz birlikte büyüyecek ve gelecek nesiller için birlikte iş fırsatları oluşturacaktır. Türkiye ile Malta arasındaki diplomatik ilişkilerimiz bile, iş amaçlı yüksek profilli ziyaretler ile yeni bir seviyeye ulaştı. Türkiye, Malta'nın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı döneminde, 2017 yılının ilk yarısında Gümrük Birliği'nin uluslararası göç, koruyucu ticaret politikaları ve modernizasyonu konusunda Malta ile çalışmış ve iş birliği yapmıştır. Türkiye-AB arasında Gümrük Birliği'ni yükseltme müzakerelerini sürdürmek, 20 yılı aşkın süredir her iki taraf için de büyük önem taşımaktadır.”

Bilgi teknojileri

Tüm bunların yanı sıra, bilgi teknolojileri alanında oldukça cazip bir ülke olan Malta'nın, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi'ne göre, AB üyesi 28 üye ülke arasında 11. sırada yer aldığını belirten Halis Ali Çakmak şunları söyledi:

“Her geçen gün artan start-up ve inovasyon merkezleriyle Malta, bu alanlarda faaliyet gösteren Türk yatırımcılar ve girişimciler tarafından her zaman fark edilmeli ve izlenmelidir.

6 bin yıllık bir medeniyetin beşiği olan Malta, tarihte olduğu gibi günümüzde de önemli bir konuma sahip. Gerek bünyesindeki yatırım imkanları, gerekse konumu itibariyle Kuzey Afrika'ya açılmak isteyen Türk yatırımcılar için pek çok fırsatı barındırıyor. Malta'nın güvenli konumu ve Afrika'ya yakınlığı nedeniyle Türk ürünlerinin Afrika'ya ihracatında bölgenin üst olarak geliştirilmesi, bu küçük adanın cazibesini daha da arttırıyor."

Türk serbest bölgesi

Çakmak, Malta'da bir Türk serbest bölgesi kurulması halinde Afrika'ya ihracat patlaması yaşanacağını dikkat çekerek, "Malta'nın Avrupa Birliği üyesi olması ve Afrika'nın AB ile olan gümrük muafiyeti anlaşması nedeni ile Malta'da Türk serbest bölgesinin kurulması mümkün. Böylece, Türk ürünlerinin kısmi işlem yapılarak “Made in Malta” menşeili olarak Afrika'ya ihracatının gerçekleştirilmesi durumunda Afrika'daki yüzde 40 - 60 arasındaki gümrük duvarları Türk firmaları için yüzde 20-30 seviyelerine çekilmiş olacaktır. Böylelikle Türkiye, ürünlerini Afrika pazarına sunma şansını artırmış olacaktır. Bu anlamda Malta'da Türk serbest bölgesinin hayata geçirilmesi için karşılıklı görüşmeler ve girişimler başlatılmış durumda” dedi.

Türkiye ile Malta arasındaki anlaşma ve protokoller

Türkiye - Malta siyasi ilişkileri olumlu bir havada sürüyor. Maltalı ve Türk yetkililer, çoğunlukla Akdeniz Forumu ve AB çerçevesindeki toplantılar, AGİT ve diğer uluslararası forumlarda bir araya geliyor. Malta Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tonio Borg Medeniyetler İttifakı İkinci Forumuna katılmak üzere 6-7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul'a geldi. Son olarak, Dr. Tonio Borg, 15 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen Libya Temas Grubu Toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti. Bu vesileyle taraflar arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması imzalandı.

Mehmet Ömer Kılıç