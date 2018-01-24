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Afrin bahanesiyle terör propagandasına 11 tutuklama

İstanbul’da Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane edip sosyal medya üzerinden örgütlenerek Kadıköy’de eyleme katılan 13 kişi yakalandı. Zanlılardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afrin bahanesiyle terör propagandasına 11 tutuklama

24 Ocak 2018 10:34

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy’de sosyal medya üzerinden örgütlenerek TSK’nın Afrin’e yönelik ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nu protesto etmek için toplanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen 13 şüpheli, polisteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. 13 şüpheli şahıstan 11’i ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli hakkında ise ‘Adli Kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman

 

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