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Afrin gazisi memleketi Şanılurfa'da tedavi görüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak, memleketi Şanlıurfa'da tedavi görüyor. Gazi Tokmak'ı Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ziyaret etti.

Afrin gazisi memleketi Şanılurfada tedavi görüyor

07 Şubat 2018 09:42

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Üsteğmen İsmail Tokmak, memleketi Şanlıurfa'ya getirilerek, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi süren gazi İsmail Tokmak'ı, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte ziyaret etti. Tokmak’ın ailesi tarafından karşılanan Demirkol ve beraberindekiler, tedaviyi yürüten doktorlardan da bilgi aldı. Demirkol, daha sonra Gazi Üsteğmen Tokmak ile görüştü.

Tekrar harekata katılmak istiyor

Afrin’de 5 askerin şehit düştüğü olayda kulağından ve sol bacağından yaralandığını ifade eden Üsteğmen Tokmak, sağ kurtulduğu için şükrettiğini, şehit olan silah arkadaşları içinse çok üzgün olduğunu söyledi. Üsteğmen Tokmak, bir an önce iyileşip tekrar ayağa kalkarak harekata dönmek istediğini de sözlerini ekledi. Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Gazi Tokmak’a, tedavisi noktasında her türlü konuda desteğe hazır olduklarını söyledi. İlçe Başkanı Canpolat da Tokmak’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından Demirkol ve beraberindekiler, hastane personelleriyle ve diğer hasta yakınlarıyla da görüşüp hastaneden ayrıldı. 

 

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