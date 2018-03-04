Afrin gazisi memleketine getirildi

Afrin'deki terör odaklarına yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken geçtiğimiz hafta Kel Tepe'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Kdz. Ereğlili Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın’da terör örgütü militanları ile girdiği çatışmada yaralandı. Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Günaydın tedavisinin ardından bu gün memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü’ndeki baba ocağına getirildi. Süleymanbeyler Köyü eski muhtarı İsmail Günaydın’ın oğlu Gazi Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın’ı ziyaret eden yakınları geçmiş olsun dileklerini ileterek moral verdi.

Vedat Kılıç

