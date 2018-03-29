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Afrin gazisi şehit oldu

Afrin'de teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hafta önce tedavi altına alınan Tokatlı Uzman Çavuş Necmettin Yiğit şehit oldu.

Afrin gazisi şehit oldu

29 Mart 2018 09:14

Suriye'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart günü teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü (25) şehit olurken, hemşehrisi olan iki silah arkadaşı yaralanmıştı. Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen hayati tehlikeyi atlatırken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit (23) yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Acı haber Ankara'daki hastanede bir haftadır bekleyen yakınlarına verildi.

3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen şehidin babası Mustafa Yiğit'in 5 yıl önce hayatını kaybettiği, annesi Gülcan Yiğit'le birlikte yaşadığı öğrenildi.

Niksar ilçesine bağlı Gökçeli Belde Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, şehit Necmettin Yiğit'in cenazesinin Gökçeli Beldesi'nde toprağa verileceğini söyledi.

Şehidin yaklaşık 3 ay önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Krallar tahtında, çakalları köşe başında titreten varlığımız Allah'ın biçtiği son nefese kadar zalimlerin ensesinde soluyacaktır. Vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan aşk olmaz, vatan olmadan hiçbir şey olmaz" ifadelerine yer verdiği görüldü.  

Nurhan İçmez
 

 

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