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Afrin gazisi yaşadıklarını anlattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emrah Bulut, tedavisinin ardından memleketi Burdur'a getirildi. Yaşadıklarını anlatan Bulut, "Sıcak temaslar yaşadık. Bölük komutanımız vuruldu" dedi.

Afrin gazisi yaşadıklarını anlattı

06 Şubat 2018 14:39

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın şehit düştüğü çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Emrah Bulut, GATA’da tedavi altına alındı. 15 günlük tedavisinin ardından dün taburcu edilen Uzman Çavuş Emrah Bulut, Burdur’daki babaocağına getirildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve ailesi tarafından karşılanan Bulut, ailesiyle hasret giderdi.

Afrin’de yaralandıktan sonra tedavisi için GATA’ya sevk edilen Emrah Bulut’u Ankara’ya giderek birkaç kez ziyaret ettiğini, annesinin haberi olmadığı için kimseyle paylaşmadığını söyleyen Ercengiz, "Emrah Bulut’u bugün tedavisinin tamamlanmasının ardından Ankara’dan alarak ailesine teslim ettik" dedi.

Afrin Gazisi çatışma anlarını anlattı

Vücuduna şarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Emrah Bulut, "20 Ocak günü, saat 01.20’de Hatay’daki Hac Konaklama Tesisleri’nden Suriye’ye hareket ettik. Saat 04.30- 05.00 gibi içeriye girmeye başladık. Bu sırada sıcak temaslar yaşadık. Bir esir aldık. İlerlemeye devam ettik. Bölük komutanımız vuruldu. Onu emniyetli şekilde aşağı indirdik ve ambulansa bindirdik. Gece 12.00’de bize verilen hedefe ulaşmak için devam ettik. Hava şartları çok zordu. Yağmur, kar, çamur, fırtına" dedi.

Arama, tarama çalışmaları sırasında kol komutanı Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit olduğunu aktaran Bulut, "Sızmaya çalışan teröristlerle çatışmaya girdik. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile aramızda 10 metre vardı. İlk önce bana şarapnel geldi. O, kanas ile boynundan vurulmuş. Ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’ne geçtik. Orada 3 gün üçüncü seviyede yoğun bakımda kaldıktan sonra bizi GATA’ya sevk ettiler. GATA’da sağ olsunlar Kutay Yarbay ve doktorlarımız tarafından çok iyi bakıldık. 15 günlük tedavi sonucunda buradayım. Ufak tefek şarapneller var sırtımda. Raporum biter bitmez, en kısa zamanda göreve başlayacağım. Hastanede ‘gidebilir miyim?’ diye sorduğumda, ‘evet’ dediler. Mesleki açıdan bir sorunum yok. Gideceğim oraya. Allah, Suriye’deki arkadaşlarıma kolaylık versin. Hepsine selam olsun" diye konuştu.

 

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