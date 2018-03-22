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Afrin halkından ÖSO'ya teşekkür

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla temizlenen Afrin’de halk, mayın temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerine sarılarak teşekkür etti.

Afrin halkından ÖSOya teşekkür

22 Mart 2018 14:40
Afrin halkından ÖSO'ya teşekkür - Tıkla İzle

Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Afrin’e girmesiyle kaçan PYD/PKK'lı teröristler, çocukların oyuncaklarını, halıların altlarını, resmi dairelerde evrakları, prizleri, sobaları, televizyonları bomba ile tuzakladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’e dönen halk, evlerine tuzaklanan mayın ve patlayıcıları fark ederek ÖSO askerlerine haber verdi. Afrin halkının can güvenliğini sağlayan Sultan Murad Tümeni, tuzaklanan mayın ve patlayıcıları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Afrinli siviller, evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlayan Sultan Murad Tümeni bomba imha uzmanına teşekkür etti. Bazı Afrinliler, Sultan Murad Tümeni askerlerine sarılarak dua etti.  

İhsan Altıkardeş - Aykut Yeniçağ

 

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