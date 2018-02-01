Afrin harekatı ile teröristlere 200 milyon dolarlık darbe vuruldu

Burseya’nın hemen yamacındaki köyde yakalanan bir PKK’lı, örgütün sözkonusu hattı kullanarak günde ortalama 550 bin dolar kazandığını anlattı. Sözkonusu rakam, terör hattının Zeytin Dalı sayesinde kesilmesiyle birlikte PKK’ya yılda 200 milyon dolar tutarında darbenin indirildiği anlamına geliyor.

120 KM’LİK GÜZERGÂH

Burseya Dağı’nın ardından ele geçirilen Kestel Cundo köyünde gözaltına alınan bir PKK’lının anlattıkları, örgütün kaçakçılıktan elde ettiği kara paranın boyutunu gözler önüne serdi. PKK’nın sözde saha komutanı, Suriye PKK’sının 120 kilometrelik sınır hattında kaçakçılıktan (uyuşturucu-insan-terörist) günde 550 bin dolar kazandığını söyledi. Afrin’de muhalifler tarafından yakalanan sözde saha sorumlusu ‘Bozo’ kod adlı terörist, sorgusunda, “Örgüt bizlere ‘Afrin için değil, Amanoslar için de savaşın’ şeklinde talimat veriyordu” dedi.

BAZI GÜNLER 300 KAÇAK...

İslahiye, Kilis, Kırıkhan, Hassa sınır bölgesine Afrin kırsalından bazı günler 250 ila 300 civarında kaçak mülteci geçirdiklerini anlatan PKK’lı terörist, “Son 2 yılda kaçak geçiş maliyetleri Türkiye tarafından uygulanan güvenlik tedbirleri nedeniyle olağanüstü artmıştı” ifadelerini kullandı. Arazinin dağlık yapısı nedeniyle Afrin kuzeyi ve batısının, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konusunda Suriye’nin ‘en iyi yeri’ olduğunu anlatan ‘Bozo’ kod adlı terörist, “Sınır hattında insan ve uyuşturucu kaçakçılığı farklı noktalardan sağlanıyordu” diye ifade verdi.

TACİZ ET, DİKKAT DAĞIT

PKK’nın uyuşturucu ve silah sevkiyatı öncesi küçük çaplı tacizlerle çatışma çıkararak dikkat dağıttığını ve ters yönlerden açılan tünellerle nakil işlerini gerçekleştirdiğini kaydeden PKK’lı terörist, “Uyuşturucu konusuyla özellikle örgütün Afrin askeri sorumlusu Mahmut Berhudan ilgileniyordu. Türkiye topraklarına geçirilmek için Suriye’nin tüm bölgelerinden Afrin’e mülteci gelir. Bu amaçla tüm bölgelerde kuryeler bulunur. Hem uyuşturucu hem insan kaçakçılığından örgütün günlük geliri en az 550 bin dolar tutarındadır” diye konuştu.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak