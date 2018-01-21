Afrin harekatında son durum! Son dakika Afrin haberleri (Zeytin dalı harekatı)

Afrin harekatında son durum! Son dakika Afrin haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır' sözlerinin ardından başlatılan 'Zeytin Dalı' harekatı ile birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden kalkan jetler teröristlerin bulunduğu hedefleri yerle bir etti. Sabah saatlerinde ise Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı. Afrin (Zeytin Dalı) hareketına ilişkin tüm son dakika haberleri ise haberimizde...

21 Ocak 2018

10:53 - Afrin'deki PKK/PYD hedeflerine 2 top atışı yapıldı

Afrin'deki PKK/PYD/YPG hedeflerine 2 top atışı yapıldı. Atışların yapılmasının ardından topların düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin sınırına çok sayıda tank ve askeri araç sevk edildi. Bu sırada, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD/YPG hedeflerine 2 top atışı yapıldı. Atışların yapılmasının ardından topların düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.

09:26 - Kara harekatı başladı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı.

09:05 - Teröristlerin mühimmat deposu havaya uçuruldu

Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, teröristlere ait bir mühimmat deposu havaya uçuruldu. Pilotun ustalıkla yaptığı vuruşu kameraya yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de yürütülen hava operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan tünele nokta atışı yaptı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

02:00 -Sınıra Komando ve Tank Sevkiyatı

Sınırın sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine komando ve tankların sınır hattına sevkiyatı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, sınırın sıfır noktasındaki karakollara sevk edilmek üzere olan Tanklar Reyhanlı'ya geldi.

Sınıra yakın Oğulpınar mahallesinde tırlardan indirilen tanklar, ellerinde Türk bayrağıyla bölgeye gelen mahalleliler tarafından en büyük asker bizim asker sloganlarıyla karşılandı. Askerler de kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Tanklar daha sonra sınırın sıfır noktasına hareket etti. Harekat kapsamında ilçeye gelen komandolar da Otobüslerle sınır birliklerine sevk edildi.

01:29 - Suriye sınırında özel güvenlik bölgesi kararı

TSK'nın Afrin operasyonu kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı çevresinde ve bazı sınır mahallerinde Zeytindalı Harekâtı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızın korunması için özel güvenlik bölgesi oluşturuldu. 15 gün sürecek olan özel güvenlik bölgesi uygulamasında bu bölgeye girişin kolluk kuvvelerinin iznine bağlı olduğu belirtildi.

Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin korunması maksatlarıyla, Kilis ili Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli Köyü Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, (Kilis-Islahiye Karayolunun Kilis İl Sınırından Öncüpınar Sınır Kapısına kadar olan kısmının Güneybatı istikametindeki, karayolu ile sınır hattı arasında kalan bölge), Zeytindalı Harekâtı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selâmeti bakımından, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu EK-Madde 32/A’sına göre, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 24.00’dan itibaren 03 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 17.00’a kadar olmak üzere (15) gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içerisinde özel güvenlik bölgesine giriş kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır" denildi.

20 Ocak 2018

23:58 - ÖSO, kara harekatına hazırlanıyor

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor. Özgür Suriye Ordusu, Türkiye-Suriye sınırında Afrin girişinde Azez kentinde kara harekatına hazırlanıyor.

23:34 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Harekat Merkezi’nden Mehmetçiğe seslendi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nden Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştiren Mehmetçiğe seslenerek, “Afrin bölgesinde PKK, KCK, YPG, PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatını başlatıyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nı yönettiği Genelkurmay Harekat Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Harekat hakkında bilgi veren Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri hudutlarımızda ve bölgede güvenliği sağlamak üzere Suriye kuzey batısında Afrin bölgesinde PKK, KCK, YPG, PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatını başlatıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir” ifadelerini kullandı.

"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, silah, bina, araç gereçler hedef alınacaktır"

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, silah, bina, araç gereçlerin hedef alınacağını ifade eden Akar, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyetin gösterileceğini aktardı. Harekatta görev alan silah arkadaşlarına hitap eden Akar, millet ne zaman ihtiyaç duyduysa, ‘peygamber ocağı’ olarak adlandırılan Silahlı Kuvvetlerin de daima göreve hazır olduğunu belirttiği konuşmasında şunları kaydetti:

“Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz şuuruyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz. Bu vesileyle milletimiz için Silahlı Kuvvetlerin vazifesini icra için şehit olan tüm silah arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Şu anda bile gazilerimiz var, onları da şükranla anıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Sizlerin şanlı tarihimizden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi güveni ve duasıyla bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır. Yolunuz bahtınız açık olsun.”

22:49 - ÖSO doçkalarıyla Afrin sınırında

Hatay'ın Hassa ilçesindeki sınır noktasına Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin harekatında kullanacakları doçka yüklü pikaplar konuşlandırıldı.

Afrin harekatı için sınır birliklerine tank sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'daki bazı birliklere sevk edilen tanklardan 30’u, yüklü oldukları tırlarla birlikte Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasına geldi. 30 tanklık konvoya daha sonra zırhlı personel taşıyıcı araçlar da katıldı.

Tankların ardından ÖSO birlikleri de sınır noktasına sevk edildi. ÖSO askerleri, PKK'yı Afrin'de bitireceklerini söyledi. ÖSO askerlerinin Afrin operasyonunda kullanacakları doçka yüklü pikaplar da tırlarla sınır noktasına getirildi.

20:51 - ÖSO birlikleri Hatay’da

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için Bab ve Çobanbey'de görev yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Hatay'a geldi.

Suriye tarafında görevli ÖSO birliklerini taşıyan ve Kilis'ten geçen 10 otobüs Hatay’a geldi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

ÖSO birliklerinin Afrin operasyonu kapsamında görevli birliklere takviye olacağı öğrenildi.

19:37 - Rusya'dan Afrin açıklaması: "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, "Gelişmeleri dikkatle izliyoruz” açıklaması yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamalar yapıldı. Açıklamada, "Türkiye'nin, Suriye'de askeri operasyon başlatması Rusya'yı endişelendiriyor. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz" denildi.

18:30 - Afrin havadan karadan vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” ile Suriye’nin Afrin kentindeki PKK/PYD hedefleri havadan ve karadan vurulmaya başlandı.

Suriye sınırındaki Kilis’te konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı karakollardan fırtına obüs, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile Afrin’deki PKK/PYD hedefleri kara birlikleri tarafından vurulurken, Türk Hava Kuvvetleri de savaş uçakları tarafından tespit edilen hedefleri yerle bir ediliyor. Yükselen dumanlar sınıra yakın yerlerden görünüyor. Saat 17.00’den itibaren Suriye tarafındaki PKK/PYD hedeflerine başlayan atışların yoğunlaştığı gözlendi.

18:23 - Diyarbakır’dan peş peşe F-16’lar havalandı

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalandı. Jetlerin, Afrin operasyonu kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi.

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 20 adet F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti. Uçakların Afrin'e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekatı kapsamında hedefleri imha ettiği öğrenildi. Görevini başarıyla tamamlayan F-16’ların üsse geri döndüğü görüldü. Eş zamanlı olarak askeri kargo uçaklarının da havalandığı üste askeri hareketlilik devam ediyor.

17:47 - TSK: "Zeytin dalı harekatı başladı"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatıldığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

16:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Afrin operasyonunun fiili olarak sahada başladığını aktaran Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Ardından kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan ülkelerin pisliğini temizleyeceğiz. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim Suriye ile toprak bütünlüğü, bağımsız ve müreffeh geleceğinin Suriye halkının demokratik talepleri ile ilgili en küçük talepleri ile ilgili en küçük menfi şüphemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimiz ile beraber ülkemizdeki üç buçuk milyon sığınmacı başta olmak üzere devletinden ve vatanlarından ayrılmış Suriye nüfusunun yarısından fazlasını teşkil eden 13 milyona yakın kardeşimizin güvenliği, huzuru, geleceği için de bu adımları atıyoruz. Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Burayı kim takip ediyorsa, Batı'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Allah aşkına, ya sizin bu üç buçuk milyon sığınmacı ile ilgili bir derdiniz yok muydu? Bu üç buçuk milyon insan ne yer? Ne içer ? Ne giyer? Bunlar hastalandığı zaman nereye gider? Bununla ilgili bir derdiniz yok muydu? Tüm Batı'ya sesleniyorum. Siz bunlara karşı bu güne kadar ne yaptınız? Türkiye’ye verdiğiniz sözler var. İşte biz size şu kadar para vereceğiz. Ya bunları zaten bize vermiyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla insanlara ulaştıracaktınız. Ne verdiniz? Değerli, kardeşlerim verdikleri 900 milyon avro. Değerli kardeşlerim Birleşmiş Milletlerin verdiği 600-700 milyon dolar. Peki bizim harcadığımız ne? Bizim harcadığımız şuan 30 milyar doları geçti. Verseler de vermeseler de biz bu desteği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, ‘insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır’ diyerek büyüdük" dedi.