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Afrin için yurt dışında lobi faaliyeti

Terör örgütü ve yandaşlarının "Türkiye sivilleri öldürüyor" şeklindeki algı operasyonuna karşılık, hükûmette oluşturulacak heyetler, bu yalanları belge ve fotoğraflarla çürütecek.

Afrin için yurt dışında lobi faaliyeti

03 Şubat 2018 06:14

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖS) Afrin’in terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na yönelik terör örgütünün yürüttüğü kara propaganda delilleriyle çürütülecek. "Sivillerin öldürüldüğü" iddialarına karşı Türkiye’den gidecek heyetler üç koldan yurt dışında görüşmeler gerçekleştirerek, iddiaların asılsız olduğunu belge ve fotoğraflar eşliğinde ispatlayacak.

KAMU DİPLOMASİSİ
 Edinilen bilgiye göre, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, önceki gün TBMM’deki uluslararası komisyonların başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Afrin operasyonu ile ilgili PKK-PYD’nin özellikle Avrupa’da yürüttüğü kara propaganda çalışmaları masaya yatırıldı. Avrupa’nın bazı başkentlerinde bu kapsamda eylemler yapıldığı, sahte belge ve fotoğraflarla operasyonlarda sivillerin öldürüldüğü yalanına karşı Türkiye’nin atacağı ‘Kamu diplomasisi’ adımları değerlendirildi.
 Hükûmete yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın yürüttüğü bu algı operasyonuna karşı gerçeklerin anlatılması için TBMM, hükûmet ve AK Parti Genel Merkezi üç koldan çalışmayı hayata geçirecek. Tamamen milletvekillerinden oluşturulacak bu heyetler, terör örgütü ve yandaşlarının özellikle yurt dışında yaymaya çalıştığı "siviller öldürülüyor" yalanına karşı harekete geçecek. Yurt dışına çıkacak olan bu heyet terör örgütü ve yandaşlarının yalanlarının deliller ortaya koyarak çürütecek.

DOSYALAR EŞLİĞİNDE
Terör örgütü PKK’nın özellikle Avrupa ülkelerinde, Afrin operasyonu ile ilgili sahte belge ve fotoğraflarla propaganda yürüttüğüne dikkat çeken AK Parti kurmayları, hazırlanacak dosyaları muhataplarına gönderecek. Ancak diplomasi harekâtı bununla sınırlı kalmayacak. Sözkonusu heyetler yurt dışı turlarına da çıkarak muhataplarına yönelik ziyaretler gerçekleştirecek, aynı belge ve fotoğrafları bu sefer kendileri birebir mevkidaşlarına aktaracak.

PKK SİVİL ÖLDÜRÜYOR
"Siviller öldürülüyor" iddiasının tamamen yalan olduğunu belgeleyecek olan heyetler, aksine terör örgütünün sivilleri katlettiğini de yine belgeleriyle ortaya koyacak. Heyetler, muhatapları ile yapacakları görüşmelerde, Türkiye’nin BM kararlarına uygun hareket ettiğini, operasyonun meşru olduğunu ve Afrin’in Afrinlilere bırakılması amacıyla hareket ettiğini de dile getirecek. Ayrıca, TBMM bünyesindeki uluslararası komisyonların üyeleri katıldıkları toplantılarda Afrin operasyonu ile ilgili gerçeklere vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirecek.

 

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