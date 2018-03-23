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'Afrin ile bitmeyecek, İdlib var, Menbiç var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Afrin harekatına güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Noktayı koyduk. Afrin ile bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var arkada. İnşallah hak oralarda tecelli edene kadar yola devam" dedi.

Afrin ile bitmeyecek, İdlib var, Menbiç var

23 Mart 2018 15:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Erdoğan’a, İBB Başkan Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi dışarıda kendini bekleyen kalabalığa seslendi. "Sizlerin bu kararlı yürüyüşü bizlere hiçbir zaman geri attırmayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da Bağcılar’ın dimdik durduğunu söyledi. Tüm Türkiye’nin 15 Temmuz’da F-16’lara ,toplara tanklar karşı dimdik durduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "251 şehit verdik. İki bini aşkın yaralımız oldu. Bütün bunlara rağmen bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı. Hepsi ya Türkiye’yi terkettiler veya şu anda cezaevlerindeler. 3 bin 193 gazimiz var Allah’tan şifa diliyorum onlara" dedi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları rahat durmadı. Nerde PKK. Kırk yıldır. Bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik.Bir yere kadar. Şimdi nereye geldik. Geldiğimiz yer ortada ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi’de ,Gabar’da Besler deresinde, Tendürek’te inlerine gireceğiz dedik mi ? Girdik mi? Kaçacak dedik, aradılar Suriye’ye kaçtılar. YPG ile beraber oldular nlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 700’ü aştı. Devam edeceğiz. 160 bin kardeşimiz Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi’nde 2 bin dönüm arazide dönüp topraklarına yerleşti. 2 bin dönüm civarında arazi dönüm kontrol altında. Her türlü desteği veriyoruz. Gıda vs. Dün evvelsi akşam sayın Trump ile bu işleri konuştuk. İki gün önce Putin ile bunları konuştuk. Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların mağdurların yanındayız dedik. Bu millet tarihini mazlumların mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Hiçbir zaman zalimlerini yanında olmadık. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Onun için bu hassasiyet içerisindeyiz. Kardeşlerimiz adeta Hatay’a kervanlar halinde gidiyorlar. Kiminle buluşmaya , oradaki Mehmetçiklerimizle buluşmaya.Bu onlara güç ve heyecan veriyor.

Şu anda Afrin harekatına da güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Noktayı koyduk. Afrin ile bitmeyecek. İdlib var Menbiç var arkada. İnşallah hak oralarda tecelli edene kadar yola devam" dedi. Artık yeni bir döneme girildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart’ta yerel seçimler var. Ana kademe buna hazır mı. Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimi var. Yeni bir dönem başlayacak. Buna hazır mıyız" dedi. Paralel devlet vs tanımadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede o paralelciler. Kimisi Pensilvanya’da kimisi Avrupa’da kaçtılar gittiler" diye konuştu. Konuşmanın sonunda vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunurken, Erdoğan kongre salonuna girdi.

Volkan Kayalar

 

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