Afrin kahramanları için binler tek yürek oldu

Kapaklı eski belediye meydanında düzenlene programa Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, CHP İlçe Başkanı Kenan Seçkin, MHP İlçe Başkanı İsmail Türker, İlçe Müftüsü İsa Aktaş, Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mitingte siyasi partilerin ilçe temsilcileri kısa konuşmalar yaptıktan sonra AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ve Kapaklı Kaymakamı toplanan binlerce halka hitap etti.

"Biz kadınlar her zaman askerlik yapmaya hazırız"

Burada vatandaşlara seslenen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, “Afrin’de ne işiniz var diyenlere sesleniyorum. Çok geçmedi yaklaşık 1,5 yıl önce bu millet sabahlara kadar nöbet tuttu. O problemlere neden olanlar, bu millete hainlik yapanlar Afrin’de bizi uğraştıranlar aynı ekip. Hepsi aynı. Biz onun için Afrin’deyiz. Bizim görevimiz, biz ve bizden sonra gelen neslimizin ülkesini, milletini, bayrağını, ezanlarını korumaktır. Bizim askerlerimiz orada ümmeti temsil ediyor. Allah Mehmetçiğimizden razı olsun. Biz kadınlar da her zaman askerlik yapmaya hazırız. Biz şahadetten korkmuyoruz. Bizim müttefikimiz görünen ülkeler masada farklı konuşuyor, sahada farklı. Güvenlik güçlerimiz gerekeni yapıyor. 7 günde 343 terörist öldürüldü. Biz savaşta değiliz, ülkemizin milletimizin güvenliği için teröristlerin kökünü kazımaya gittik oraya.” dedi.

“Her yerden def edeceğiz”

Türkiye’nin Suriye sınırının 911 kilometre olduğunu hatırlatan Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, “Bizim Suriye sınırımız tam 911 kilometre. Yani Hatay - Akdeniz üçgeninden başlayan ve bizim Irak sınırımıza kadar uzanan Türkiye’nin en büyük kara sınırı Suriye sınırıdır. Birileri dünyanın öbür ucunda 10 binlerce kilometre öteden, kimisi batıdan, kimisi kuzeyden Suriye’ye gelmiş. Alfabe de harfleri bitirmiş olan terör örgütlerini maşa tutarak bizi bölmek, parçalamak, kafalarına göre dizayn etmek ve tekrar oluşturmak istiyorlar. Sınırımızın hemen ötesinde bir terör oluşumunun olmasına müsaade etmeyiz diyince ‘sen niye oraya giriyorsunuz’ diyorlar. Siz 10 binlerce kilometre öteden geliyorsunuz, giriyorsunuz, orada operasyon yapıyorsunuz, terör örgütlerini silahlandırıyorsunuz da Türkiye’nin milli güvenlik ve menfaatlerini ilgilendiren sınırın biz güvenliğini almayacak mıyız. Tabi ki alacağız. Şuanda operasyonun yürütüldüğü yer Hatay. Cumhuriyet kurulduğu zaman Hatay Cumhuriyet toprakları arasında değildi. 1938 yılında, Ulu Önder Atatürk zamanında Hatay önce Suriye’den bağımsızlık bir devlet oldu. Tayfur Sökmen oranın devlet başkanı oldu ve diplomasiyi kullanarak, Ulu Önder Atatürk, Hatay’ı Türkiye Cumhuriyeti topraklarına kattı. Bugün de diplomasiyi kullanmak istedik. Devletimizin çekinceleri, bizim için oluşacak sakıncalar tek tek anlatıldı. Bütün bu çabalarımıza rağmen, silahlı kuvvetlerimizi kullanmadan Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatlerinin korunamayacağı anlaşıldığı için bu operasyonu yapmak zorunda kaldık. Ordumuz, 7 gün değil, 7 saatte Afrin’i ele geçirecek güçtedir. Fakat oradaki sivil halk Kürt, Türk, Arap fark etmez. Hepsi bizim akrabamız, hepsi bizim canımız. Onların değil ölmesi burnunun dahi kanamasını istemiyoruz. Metre metre ilerliyoruz. Çünkü oradaki terör örgütünün mensupları sivil halkın arasına karışarak onları hedef haline getirmeye çalışıyor. Biz samanlıkta iğne arar gibi onları arayacağız, bulacağız ve değil Afrin’den değil Membiç’ten bütün sınırlarımızdan def edeceğiz. Bizim gücümüz buna yeter de artar bile” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kapaklı Müftüsü İsa Aktaş dua okudu. Dua sırasında çok sayıda vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Duanın ardından ise program sona erdi.

Uğur Arslan

