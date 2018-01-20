Afrin nerede? Afrin'in coğrafi konumu | Zeytin Dalı Harekatı

Gündemden düşmeyen Afrin operasyonu büyük yankı uyandırdı. Herkes tarafından dikkatleri üzerine toplayan Afrin'in coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir?

AFRİN NEREDE?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında yer alıyor. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Afrin'in sembolü zeytin ağacıdır. Zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır

Zeytin Dalı Harekâtı başladı! Türkiye, Afrin'e girdi

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi.