Diğer
Kategoriler

Afrin nerede? Afrin'in coğrafi konumu | Zeytin Dalı Harekatı

Afrin nerede? sorusu gündeme oturdu. Gündemden düşmeyen ve her vatandaş için büyük merak uyandıran Afrin nerede? İşte harita üzerinde Afrin'in Türkiye'ye olan yakınlığı...

Afrin nerede? Afrinin coğrafi konumu | Zeytin Dalı Harekatı

20 Ocak 2018 19:59

Gündemden düşmeyen Afrin operasyonu büyük yankı uyandırdı. Herkes tarafından dikkatleri üzerine toplayan Afrin'in coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir?

AFRİN NEREDE?

Afrin, Suriye'nin kuzey batısında yer alıyor. Kentin nüfusu 50.000'in üzerindedir. Afrin'in sembolü zeytin ağacıdır. Zeytin için önemli bir üretim merkezidir. Zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunu kentin yerel sanayilerinden bazılarıdır

Zeytin Dalı Harekâtı başladı! Türkiye, Afrin'e girdi

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları tam donanımlı olarak havalanarak Suriye tarafına hareket etti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç