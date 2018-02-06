Afrin operasyonu için birlik ve beraberlik mesajı verildi

Altıeylül Belediyenin şubat ayı meclis toplantısından Afrin operasyonu için tüm siyasi parti temsilcileri birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Meclis Başkanı Hasan Avcı yaptığı konuşmada, farklı siyasi görüşlerde olunsa da içinde bulunulan durum itibari ile birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Avcı, “10 gün önce Mehmetçiğimiz sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna engel olmak için Afrin’e girdi. Cumartesi günü tankta şehit olan 5 kahraman askerimiz dâhil 9 şehidimiz vardı. Hazreti Allah şehitlerimize rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Acımız büyük. Bu günden sonra da Kahraman Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan, ayağına taş değmeden ailelerine, yuvalarına zaferle dönmelerini murad ediyoruz. Burada AK Parti, CHP ve MHP gurupları adına, Afrin’deki Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ilan ve beyan etmek adına gruplara söz vermek istiyorum. Biz Altıeylül Meclisi olarak devletimizin, milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin dimdik yanında ve arkasındayız. Ayrı siyasi görüşlere sahip olabiliriz, ama bu memleketin bir ferdiyiz. İnşallah bu memleketi kimse bölemeyecek, parçalayamayacak. Bin yıldır Anadolu topraklarında insanlığı, adaleti bu topraklarda öğretmiş olan milletin ayağına kimse çelme takamayacaktır”.

"AK Parti, MHP ve CHP’den Mehmetçiğe Destek"

Altıeylül Meclisinde bulunan siyasi gurupların sözcüleri Devletin ve Türk Milleti’nin birliği için gerekli olan operasyonda Kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirttiler.

AK Parti Gurubu adına söz alan Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin; “Ülkemiz uzun yıllardır terör ile mücadele veriyor. Ancak, sadece yurt içerisinde verdiğimiz mücadelenin yeterli olmadığı ortaya çıkmasıyla, sınırlarımızın dışında da güvenlik kuvvetlerimizin mücadele etmesi gerekliliğini devletimizin kararıyla başladılar. Biz, ülkesi için, milleti için canlarını feda eden Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizim devletimiz istila için değil, o topraklarda gerçekten adaletin sağlanması için bu operasyon yapılıyor. AK Parti gurubu olarak şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. İnşallah zaferle ve en az kayıpla Mehmetçiğimizin geri dönmesini diliyoruz"dedi.

MHP Gurubu adına Meclis Üyesi Uğur Güneri “ Türk Devletinin bekası için ve Milli Birliğimiz için gerekli bir operasyon yapılıyor. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de söylediği gibi, bu konuda devletimizin yanındayız. Umarız operasyon bir an önce sonuçlanır, askerlerimiz evlerine döner. Şehit düşen askerlerimize Allah rahmet, ailelerine de sabırlar versin” şeklinde konuştu.

CHP Grubundan Meclis Üyesi İsmail Sarsılmaz da konu ile ilgili olarak şunları söyledi;”Şu anda terör ile mücadele ediyoruz. İnşallah bu son olur. Türk halkına ve şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda askerlerimiz ülkemize geri dönsün istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak