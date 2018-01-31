Afrin operasyonuna katılan askerlere şehit aileleri ve gazilerden dua

Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde okutulan Mevlid-i Şerif'e İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ikamet eden 15 Temmuz ve Güneydoğu terör şehitlerinin aileleri ve gaziler ile Fatih Belediyesi Başkan Vekili Sayın Bora Selim, İsmail Ağa Camii Hocaları, Muş Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Sayın Behçet Kırmızıkoyun, MHP Fatih Şehit ve Gazi Ailelerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Şükriye Çimender Kaynak, MHP Fatih İlçe Kadın Kolları Başkanı Gönül Türkcan, Fatih Ülkücü Gençlik Şube Başkanları, 11 Ocak 1998 yılında şehit olan Kemal Eren’in yakınları ve sevenleri katıldı.

Mevlid-i Şerif'te, Afrin operasyonuna katılan ve katkıda bulunanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm personeline dualar edilerek "Şanlı Türk ordusu Allah’ın yardımıyla bu operasyondan zaferle dönecektir. Bu operasyonu destekliyoruz, devletimizin, ordumuzun arkasındayız, dualarımız Mehmetçik için. Allah yar ve yardımcıları olsun" denildi.