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Afrin şehidi Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

Afrin şehidi Hatayda son yolculuğuna uğurlandı

09 Şubat 2018 14:51

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu’nun cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Kompleksine getirildi. Şehidin annesi Selis, babası Fadil Pamukçu gözyaşı döküp, evlatlarının tabutunu öptü. Törene katılan Hatay Valisi Erdal Ata şehidin ailesini teselli etti.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla mezarlık kompleksinde şehitliğe kadar omuzlarda taşınmasının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı İlbaş, AK Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adem Karagöz - Satuk Buğra Güney 

Etiketler: afrin

 

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