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Afrin şehidi Özalkan’ın vasiyeti yerine getiriliyor

Afrin Şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de yapılmasını istediği okul vasiyetini üstlenen MHP Lideri Bahçeli, konuyla ilgili proje çalışması için görevlendirdiği Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile mimar kızı Zeynep Günaydın’dan brifing aldı.

Afrin şehidi Özalkanın vasiyeti yerine getiriliyor

22 Şubat 2018 14:14

Afrin Şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de yapılmasını istediği okul vasiyetini üstlenen MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuyla ilgili proje çalışması için görevlendirdiği Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile mimar kızı Zeynep Günaydın’dan brifing aldı. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın "Telafer'de anaokulu, kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi" yönündeki vasiyetini üstlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, projenin çizimiyle ilgili Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve mimar kızı Zeynep Günaydın'ı görevlendirdi.
Başkan Günaydın ve kızı, hazırladıkları projeyi MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.

"Onur ve gurur duydum"
MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye yaptıkları sunumun fotoğraf karelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yusuf Ziya Günaydın, "Şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerinden Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan kardeşimiz vasiyet olarak Telafer'e bir anaokulu yapılmasını söylemiş, Liderimiz Devlet Bahçeli de bu vasiyeti bizzat kendisinin yerine getireceğini açıklamıştı. Şehit kardeşimizin adını taşıyan anaokulunun mimarisi için şahsımı görevlendiren Genel Başkanımıza bugün eşim Dilek Günaydın ve kızım Zeynep Günaydın ile birlikte sunum yaptık. Bu projede yer almaktan dolayı büyük bir onur ve gurur duydum. Bizlere bu onuru yaşatan Genel Başkanımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit Özalkan’ın vasiyeti
Afrin’deki Zeytin Dalı Herakatı’nın ilk şehidi olan Piyade Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyetinde, “Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-Ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar için anaokul-kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması" ifadeleri yer almıştı. 

Etiketler: afrin, devlet bahçeli, Musa Özalkan

 

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