Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan için Pendik’te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Lideri Mustafa Destici, milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan, cenaze boyunca taziyeleri kabul etti. Şehit eşi Gamze Mehmethan ise cenazeye eşinin üniformasını giyerek katıldı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında dua ederek gözyaşı döken acılı eşi yakınları teselli etti. Şehidin babası Mehmet Mehmethan’ın da oğlunun naaşı başında gözyaşı döktüğü görüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Mekanları cennet olsun. Rabbim şuanda orada operasyonda olan askerlerimizi muzaffer eylesin, güç kuvvet versin. Bütün millet olarak dua ediyoruz. Şehitlerimizin anneleri evlatlarını kaybetmişler ama yüzlerce delikanlı geldi, ’Annecim biz senin evladınız’ diyerek. Çok duygulandık gerçekten. Rabbim mekanlarını cennet etsin” dedi.

Afrin şehidi için kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı. Omuzlarda taşınarak sloganlar eşliğinde cenaze arabasına taşınan şehit Fatih Mehmethan’ın naaşı, Kocatepe Şehitliği’ne defnedilmek üzere camiden uğurlandı.

Mustafa Esen