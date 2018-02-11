Afrin şehidini eşi üniformasıyla uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda Samsun'un Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aydır evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı, Samsun’un Havza ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından ilçede bulunan Kevser Cami'ye getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin için, cenaze töreni düzenlendi.

Eşinin asker üniformasını giydi

5 kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenaze törenine 10 bine yakın vatandaş katıldı. Şehidin eşi Çiğdem Şahin ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasıyla katıldı. Eşine karşı son görevini yerine getiren Çiğdem Şahin gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan, cenaze töreninin kalabalık olması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı binaların çatılarında kıldı.

Cenaze törenine, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ahmet Demircan, Türkiye Cumhuriyeti 26. Başbakanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe kaymakamları askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Şahin Binici

