Afrin şehidinin ateşi Gaziantep'e düştü

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan'a askeri yetkililer tarafından verildi. Türk bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu.

2'si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan'ın kapıcılık yaptığı öğrenildi. Şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı öğrenilirken, Bitlis Tatvan'dan gelerek Afrin Operasyonu'na katıldığı belirtildi.

Öte yandan şehit Sarıaslan, operasyona uğurlanırken kendisiyle röportaj yapan gazetecilere "Düğüne gidiyoruz' demişti.

Mehmet Bulut