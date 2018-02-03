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Afrin şehidinin babasına acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki babasına acı haber verildi.

Afrin şehidinin babasına acı haber verildi

03 Şubat 2018 22:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan babası Mustafa Aygül'e acı haber verildi. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül'ün Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün cenazesinin, Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Salih Bakıcı
 

 

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