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Afrin şehidinin cenazesi İstanbul’a getirildi

Afrin’de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan’ın cenazesi İstanbul’a getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında karşılayan yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Afrin şehidinin cenazesi İstanbula getirildi

28 Ocak 2018 10:49

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmathan’ın cenazesi, saat 09.45 sıralarında askeri bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehidin tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde gasilhaneye götürüldü. Henüz 4 aylık evli olan Fatih Mehmethan’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği'nde toprağa verilecek. 

Mustafa Esen

 

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