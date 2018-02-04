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Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığ’a getirildi

Afrin'e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Cavuş Fevzi Gürsu'nun naaşı memleketi Elazığ’a getirildi.

Afrin şehidinin naaşı memleketi Elazığa getirildi

04 Şubat 2018 10:06

Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevli Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) şehit düştü. Şehidin naaşı bugün uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi. Burada askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konularak helallik alınmak üzere babaevine götürüldü. Şehidin naaşını Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, yakınları ile emniyet personeli ve askeri erkan karşıladı. 

Kamil Can Kılıç
 

 

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