Afrin şehidinin şahadet haberi baba ocağına ulaştı

TSK’nın, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 4’üncü gününde şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehadet haberi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan baba Canpolat Usta (54) ve anne Sevim Usta’ya (50) ulaştı. Şehidin baba ocağı ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi alan aile yakınları şehit Usta’nın baba evine akın etti.

ŞEHİDİN EŞİ ANKARA’YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından şehidin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehidin Miray isminde 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilirken, Antalya’da görev yapan eşi Saide Üstüner Usta’nın, kızıyla birlikte Ankara’ya doğru yola çıktığı öğrenildi. Şehit Üsteğmen’in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Seyid Fatih Poyraz