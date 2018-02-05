Afrin şehitleri memleketlerine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ÖSO birlikleri ile Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 askerin naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi ve yıkama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Şehitlerin cenazeleri Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 ayrı uçakla gönderilen şehitlerden Muhammet Cihangir Şanılurfa'ya, Ufuk Aktag Giresun Şebinkarahisar'a, Halil İbrahim Aygün Çorum Alaca'ya, Nurullah Seçen Konya Ereğli'ye, Fırat Karaca Muş'a gönderildi.

Düzenlenen askeri törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi ve Büyükelçi Adnan Keçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan ve şehitlerin yakınları katıldı.

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş