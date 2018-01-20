Afrin uçaklarla bombalanıyor... | Başbakan Yıldırım: TSK havadan harekata başlamıştır

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde hareketlilik başladı. Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 F-16 savuş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalanarak Suriye tarafına hareket etti.

Afrin uçaklarla bombalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri, Afrin'deki çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vurmaya başladı. Afrin'den yükselen dumanlar Hatay'dan görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı" açıklamasının ardından TSK'ya ait jetler, Afrin'de bombardımana başladı. Afrin'deki hedeflerden çıkan dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Hassa ilçesinden de çıplak gözle görüldü.

Başbakan Yıldırım: TSK havadan harekata başlamıştır

Başbakan Binalı Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik havadan harekata başladığını açıkladı.

Bilecik ziyareti kapsamında Edebali Stadı’nda vatandaşlara seslenen Yıldırım, “Şuan itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başına ağrıtan Afrin’de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah, Mehmetçik’in, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, 80 milyon vatan evladının duası askerlerimizledir. Türkiye, dostluğuna dostluklarına önem veren bir ülkedir ancak Türkiye’ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hâkim olsun diyoruz. Kardeşlik hâkim olsun diyoruz. Kardeşi kardeşe düşman etmesinler istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda işte tam da burada Bilecik’te Bilecik’ten bir cihan hakimiyetine sahip Osmanlı doğdu. Söğüt’ten yola çıkan bu tarihi yolculuk, 3 kıt'aya yayıldı ve 6 asır boyunca bütün dünyada 3 kıt'ada hep kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur içinde Osmanlı hüküm sürdü” dedi.

Terör örgütü halkı canlı kalkan yapıyor

Güvenlik kaynakları, Afrin'deki PKK'lıların şu an itibariyle silah zoruyla sivil Arapların bölgeyi terketmesine izin vermediklerini bildirdi.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG halk canlı kalkan yapıyor. Ancak PKK'lı ve YPG'liler kendi ailelerini ve yakınlarını Halep'e kaçırıyor.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Afrin'e müdahalesinin amacının Afrin'de faşizan yöntemlerle yerel halka baskı uygulayan, antidemokratik PKK/YPG yönetimini bertaraf etmek olarak vurguluyor.

Afrin'in özgürleştirmesi sağlanarak Afrin halkının kendi kendini demokratik bir şekilde yönetmesini sağlamak amacıyla demokratik kurumların tekrar kurulmasını sağlaması amaçlanmakta.

Afrin özgürleştirildikten sonra Mümbiç de özgürleştirileceğine dikkat çekilirken Afrin sonrası bu kapsamda Mümbiç'in de özgürleştirilip, demokratik bir yönetim kurulması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacağı ifade edilmekte.