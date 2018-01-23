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Afrin'de 1 şehidimiz daha var |Üsteğmen Oğuz Kaan usta şehit oldu

TSK’nın Afrin operasyonunda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın Antalya’da yaşayan acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Afrinde 1 şehidimiz daha var |Üsteğmen Oğuz Kaan usta şehit oldu

23 Ocak 2018 14:35
Afrin'de 1 şehidimiz daha var |Üsteğmen Oğuz Kaan usta şehit oldu - Tıkla İzle

Afrin’de yürütülen operasyon sırasında bu sabah şehit olduğu haberi gelen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehadet haberi Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve Serik ilçesinde bir okulda öğretmen olan eşi Saide Usta’ya ulaştı. 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit Üsteğmen’in evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen’in babasının da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu açıkladı;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter’den yaptığı açıklamada "Vatanımızın bekası için Afrin’de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta’yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kaydetti.

 

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