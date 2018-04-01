Afrin’de camiyi terör karargahına çevirmişler

Afrin’e bağlı Qota köyü, ÖSO ve Mehmetçik tarafından kurtarılarak teröristlerden tamamen temizlendi. ÖSO askerleri köyde nöbet tutarken, Mehmetçik ise kurulan tuzaklara karşı aramalarını sürdürüyor. Köyün camisine giren Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Sultan Murat Tümeni’nin askerleri şoke eden manzara ile karşılaştı. Köyde teröristlerin bulunduğu tüm hedefler nokta atışları ile yerle bir edilirken, teröristlerin camiyi karargah olarak kullandıkları belirlendi. Caminin bir bölümünü karargah, bir bölümünü hastane, bir başka bölümünü ise mutfak ve kalacak yer olarak kullanan teröristler, içeriyi terör elebaşı Abdullah Öcalan resimleri ile doldurmuş.

Köyün teröristlerden temizlenmesi ile rahat bir nefes aldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Burası teröristlerin toplandığı yer. Operasyon odası gibi bir yer yaptılar. Burada köyün halkını toplayıp, toplantı yaptılar. Namaz kılınan bir mekana hastane yaptılar. Burada hiç hastane olur mu” dedi.

Köyü teslim alan Sultan Murat Tümeni’nin komutanlarından Ebu Riyad ise, “PKK burayı hastane yapmış. Buranın tüm halılarını getirip, imamı bulup tekrar namaz kılınır hale getirdik” diye konuştu.

Teröristler aynı zamanda vatandaşlara ait evleri de hastaneye çevirmiş. Evlerde çok sayıda yaralı teröristlere müdahale edildiği tespit edilirken, çok sayıda yardım malzemesi de çöplerde bulundu.

Refik Fidan - İmam Dokmak