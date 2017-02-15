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Afrin’de çocuklara silahlı eğitim

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Afrin'de küçük çoçuklara silahlı eğitim veriyor.

Afrinde çocuklara silahlı eğitim

15 Şubat 2017 14:23
Afrin’de çocuklara silahlı eğitim - Tıkla İzle

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, PYD'nin özerklik ilan etmek istediği Türkiye'ye komşu Afrin'de SDG unsurları tarafından eğitimi tabi tutulan çocukların görüntüleri şok etti.

PYD VAZGEÇMİYOR

BM ve İnsan Hakları Örgütleri tarafından cephede ve çatışmalarda çocuk asker kullandıkları için uyarılan PYD'nin bu alışkanlığından vazgeçmediği görülüyor.

Bölücü örgüt tarafından ailelerinden zorla alınarak PKK ve PYD saflarına dahil edilen çocuk askerlerin çatışmalarda öldüğü ortaya çıkmış, ancak bölücü örgüt çocukların çatışmalarda öldüğünü reddederek, özellikle Türkiye'nin sivilleri katlettiğini iddia etmişti. 

Etiketler: Çocuk askerler, PYD, Suriye Demokratik Güçleri


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